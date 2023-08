Wararkii ugu dambeeyay diyaargarowga ciidan ee ka jira Dhuusamareeb

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa reer Galmudug u muujiyay in qaranku garab taagan yahay, balse looga baahan yahay in ay hormuud u noqdaan dagaalkan dalka looga ciribtirayo argagixisada.

Reer Galmudug oo hadda qaba baraarujin iyo wacyigelin in ku filan, oo ah inaanay wax asxaan ahi kala dhaxeynin kooxaha argagixisada ayaa diyaar u ah in si buuxdo ay uga saaraan dhulkooda.

Madaxweynaha ayaa bulshada deegaanka ku dhiirigeliyay in ay isaga filan yihiin Shabaabka ku soo duulay dhulkooda, isla-markaana si joogto ah u booba hantidooda, una dhibaateeya dadkooda, kaasoo welibana ka hortaagan mashaariicdii horumarineed ee xaqa u lahaayeen in deegaanadooda laga hirgeliyo.

Ciidamadu waxaa la sheegaya in ay garab socon doonaan ciidamada kale ee loo diyaariyay in ay qabtaan Koonfurta Gobolka Mudug, waana hawlgalka safka ballaaran ee qorshuhu yahay in lagu soo afjaro waayihii Shabaabka Galmudug.

Dhuusamareeb oo saldhig u ah gulufka ka bilaabanaya Gobolada Dhexe ayaa la sheegaya in ay ku diyaarsan yihiin in ka badan shan kun (5,000) oo askari, oo isugu jira Ciidamada Qalabka Sida iyo xoogaga deegaanka ee la abaabulay.

Wararka laga helayo Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in diyaargarowgii ugu dambeeyay uu ka socdo magaaladaasi, ee la doonayo in maleeshiyada Al Shabaab lagaga saaro deegaanada Galmudug.