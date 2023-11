Wararkii ugu dambeeyay duulaanka Israel ee Gaza iyo tirada dhimashada oo korortay

Hay’adda ayaa sheegtay in loo baahan yahay xabad joojin degdeg ah, iyadoona ka digtay in uu burburo hannaanka caafimaadka ee magaalada.

Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa mar kale Maamulka Israel ugu baaqday in ay joojiyaan dhacdooyinka argagaxa leh ee ay ka gaysanayaan Gaza.

Wariyeyaasha ayaa sheegaya in dadku ay koox koox u socdeen, iyagoo markaasi rajeynaya in ay jiri karto wa xoogaa badbaado ah.

Wariyeyaasha ayaase sheegaya in kumanaan qof ay maanta u tallaabeen jiidda koonfureed, xilli ay ruxayeen calamo cad, iyaga oo ka baqaya in la soo weeraro.

Qaramada Midoobey ayaa Arbacadan sheegtay in 15,000 oo qof ay Talaadadii u suurtashay in ay ka baxaan waqooyiga Gaza, balse ma sheegin tirada maanta u gudubtay koonfurta magaalada.