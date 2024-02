Wararkii ugu dambeeyay duulaanka Israel ee Rafah iyo qaylo dhaanta ka dhalatay

“Waa wax aan la rumeysan karin in Mareykanka uu qorsheynayo in kaalmo militari oo dheeraad ah la siiyo Xukuumadda Netanyahu, marka loo eego dhimashada iyo burburka weyn ee Gaza.” Ayuu yiri Sanders.

Senator-ka Mareykanka ee Bernie Sanders ayaa ka horyimid in Congress-ka uu ka fekero in 14 bilyan oo dollar oo taageero militari ah loo diro Israel, xilli ay isku diyaarineyso buu yiri inay weerar ku qaaddo Rafah.

Iyadoo in ku dhow hal milyan iyo bar oo Falastiiniyiin ah ay ku sugan yihiin Rafah, waxaa jirta cabsi laga qabo in duulaanka qorsheysan ee Israel ay ku qaadayso dhulka ciriiriga ah uu cawaaqib xun ku yeelan doono dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in halkaasi ay ka sifeynayaan waxa uu ku sheegay argagixisada Xamaas, waana xilli ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay in ka badan hal milyan oo qof, iyaga oo markaasi raacaya awaamiirta Israel ee ah in dadku ay halkaasi taggaan.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa mar kale sheegay in uu Taliska Militariga ku amray in loo diyaargaroobo weerarka dhinaca dhulka ah ee lagu qaadayo deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza.