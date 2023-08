Wararkii ugu dambeeyay gulufka ballaaran ee ka socdo Gobolka Galgaduud

Taliska ayuu qorshihiisu yahay in ciidamada ay bilowgiiba wiiqaan Shabaabka waddooyinka ku jira, taas oo loo arko mid meesha ka saari karta in dhawaanahaan ku soo laabtaan waddooyinka magaalooyinka iyo deegaanada lagu wado in la qabto.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada ay ku daadsan yihiin waddada xiriirisa Degmada Galcad iyo Cowsweyne, iyagoona inta u dhaxeyso ka wada hawlgal ay maleeshiyada Shabaabka kaga sifeynayaan dhulka miyiga iyo hawdka. Qorshaha degsan ayaana ah in laga hortaggo inaanay maleeshiyadaasi dib ugu soo laaban waddada, si aysan uga gaysan weeraro jidgal ah iyo go’doomin.