Wararkii ugu dambeeyay gulufka ku wajahan Shabaabka Galmudug

Abaabul iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh ayaa ka socda Gobolada Galgaduud iyo Mudug, iyadoo Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa deegaanka lagu wado in ay iska kaashadaan wejiga labaad ee hawlgalka, oo la rabo in lagu kab gediyo dhulka ay maleeshiyada Al Shabaab kaga harsan yihiin deegaanada Galmudug.

You may also like