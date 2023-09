Wararkii ugu dambeeyay hawlgalka ballaaran ee ka socdo Gobolka Mudug

Ciidamada is garab socdo ayaa laga dhawraya in maalmo kooban ku soo afjaraan Shabaabka Gobolka Mudug.

Saraakiisha Militariga ayaa sheegay in ciidamada ay dhanka cirka ka taageeri doonaan diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamiga, taas oo sahli karta in ciidamadu ay galaan deegaanadaasi.

Warbaahinta ayaa fahamsan in ciidamada lugta ay ku adkaan doonto in si dhakhsi ah ay ula wareegaan Dumaaye iyo Dabagalo, haddii ay deegaanadaasi ku yaallaan dhul hawd ah.