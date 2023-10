Wararkii ugu dambeeyay hawlgalka dhinaca dhulka ee Israel qorsheynayso in Gaza laga sameeyo

Dhanka kale Wasiir Gallant oo Jimcahan la kulmay Guddiga Difaaca ee Baarlamaanka Israel ayaa sheegay in hadafka ugu weyn ee loo gelayo Gaza ay tahay in la baabi’iyo Xoogaga Xamaas iyo in la dhiso nidaam cusub oo ammaan ah.

Wasiirka Difaaca Israel, Yoav Gallant ayaa sheegay in mar dhow ay Militariga Israel gudaha u geli doonaan Marinka Gaza, isagoo dhanka kalena sheegay in dagaalku uu noqon karo mid sii daba dheeraada.