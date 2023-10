Wararkii ugu dambeeyay hawlgalka lagu soo afjarayo Shabaabka ku go’doonsan Gobolka Shabellaha Dhexe

Taliyaha ayaa la sheegaya in uu ku wajahan yahay deegaanka Ceelbaraf, oo hoostagga Degmada Mahadaay. Qorshaha ayaa ah in ciidamadu ay duleedka Ceelbaraf ka xiraan waddada gasha dhulka hawdka iyo midda kale ee tagta webiga.

Godadka ay ka dagaalamayaan Shabaabka waa kuwo ay ka hoos qoteen geedaha la harsado ee ku dhex yaala beerahaasi, iyada oo ay dad badanina is tuseen in waqti qaadan doonto, sidii halkaasi looga saari lahaa.

Taliyaha ayaa la sheegay in uu la wareegay hoggaaminta hawlgalka la doonayo in halkaasi looga sifeeyo mintidiinta.