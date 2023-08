Wararkii ugu dambeeyay hawlgalka militari ee ka socdo Gobolada Dhexe

Shabaabka ayaa la fahamsan yahay in ay garowsan yihiin inaanay baajin karin gulufka ku wajahan Ceelbuur iyo Galhareeri, balse ay doonayaan in ay maalmo dib u dhigaan dagaalka looga kicinayo bariga gobolkaasi.

Ciidan xoog leh oo ka dhaqaaqay Magaalada Dhuusamareeb ayaa la sheegaya in galabta ay la wareegeen deegaanka Galqoryaale. Ciidamada ayaa ku wajahan deegaanada Labidule, Sinadhaqo, Bulacle iyo Ceel La helay, waana ciidanka la doonayo in jiidda bari ka galaan Magaalada Ceelbuur.