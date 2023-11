Wararkii ugu dambeeyay heshiiska maxaabiis is weydaarsiga ee Xamaas iyo Israel

Warka ayaa lagu sheegay in Doha iyo Cairo ay xaqiijiyeen in Israel ay ka go’an tahay fulinta dhammaan qodobada heshiiska.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar, Majed Al Ansari ayaa sheegay in Xamaas ay hadda soo saartay liiska magacyada ee maxaabiista la fillayo in Israel ay sii deyso goor dambe oo caawa ah.

Dhanka kale dadaalo ay sameeyeen Dowladaha Qatar iyo Masar ayaa lagu guuleystay in la sii wado xabad joojintii 4-ta maalmood ee Gaza, iyadoona la sii wadayo heshiiska maxaabiis is dhaafsiga.

War ka soo baxay Al-Qassam ayaa lagu sheegay in diyaaradaha drones-ka ee Israel lagu arkayo koonfurta Gaza, sidoo kalena ay Israel is hortaagtay 97 gaari oo raashiin u siday waqooyiga Gaza, taasina aysan mid meelmar ah ka dhigeynin waxyaabihii lagu heshiiyay.

Ururka Xamaas ayaa caawa sheegay in ay dib u dhigeen sii deynta wareegga labaad ee maxaabiista Israeliyiinta, ka dib markii Maamulka Israel ay ku eedeeyeen in uu jebiyay heshiiskii xabad joojinta ee Gaza.