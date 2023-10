Wararkii ugu dambeeyay ismiidaaminta ka dhacday Ankara (SAWIRRO)

Madaxweyne Erdogan ayaa fallaagada PKK ku eedeeyay in tobanaan sano ay dadka Turkiga ku dhibaateynayaan koonfur bari dalkaasi, waxa uu sheegay in hadda uu xaalku ka duwan yahay sidii hore, ka dib tallaabooyin waaweyn oo dowladdiisu ay u qaadday dhinaca amniga, oo sida uu sheegay lagu xakameeyay argagixisada gudaha, haddana ay wadaan qorshe lagaga hortaggayo argagixisada dalka kaga soo duusha dibadda.

