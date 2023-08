Wararkii ugu dambeeyay kulamada uu Madaxweyne Xasan Sheekh ka wado Dhuusamareeb (SAWIRRO)

Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhigga, General Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in hawlgalkan uu isugu jiri doono mid dhul iyo cirba leh, isagoona shacabka faray in ay isaga fogaadaan goobaha ay Shabaabku ku sugan yihiin.

Qorshaha dowladda haatan jirto ay kula dagaalameyso Shabaabka ayaad mooddaa inuu ka duwan yahay qorsheyaashii hore ee dowladihii kala dambeeyay ee dalka kula dagaalamayeen maleeshiyada, marka aad eegto dhowrka kun ee dadka deegaanka ah ee la abaabulay, isla-markaana ka qayb qaadanaya hawlgalka la doonayo in dalka lagaga ciribtiro kooxaha argagixisada iyo in Madaxweynihii Jamhuuriyadda uu si kmg xafiiskiisii shaqo ugu soo raray Dhuusamareeb, si uu u dhiirigeliyo ciidamada iyo dadka deegaanka ee is garabsanaya.