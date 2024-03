Wararkii ugu dambeeyay markabka ganacsi ee lagu qafaashay Xeebaha Somaliya

Shirkadda KSRM ayaa tuhunsan in weerarka ay gaysteen kooxaha burcad badeedda Soomaalida. KSRM ayaana sheegtay in ay wadaan dadaalo ay ku doonayaan in lagu soo samatabixiyo shaqaalaha iyo markabkaba.

Shirkadda Amniga Badda ee Britain (Ambrey) ayaa sheegtay in illaa 20 nin oo hubeysan ay qafaasheen markabkaasi, inkastoo aysan Ambrey sheegin in kuwa markabka afduubtay ay yihiin burcad badeedda Soomaalida.