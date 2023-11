Wararkii ugu dambeeyay markabka Xuuthiyiinta Yemen la wareegeen ee la sheegay in Israel leedahay

Israel ayaa cambaareysay weerarka markabka, oo ay sheegtay in ay ka dambeyso Dowladda Iran. Israel ayaa dhanka kale beenisay in markabka uu leeyahay ganacsade reer Israel ah.

Yahya Saree oo sheegay in markabka ay geeyeen mid ka mid ah dekedaha dalkaasi ayaa dhanka kale sheegay in ay si wanaagsan ula dhaqmi doonaan shaqaalaha markabka.