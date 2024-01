Wararkii ugu dambeeyay rayidka lagu laayay Gaza iyo Ciidamada Israel oo isha lagu hayo

Xukunka Maxkamadda ICJ ayaa qaadan kara muddo dheer. Sharci yaqaanada ayaa sheegaya in maxkamadda oo si qoto dheer u baareysa kiiska horyaalla ay u badan tahay in jawaabteeda la helo sanado ka dib.

Tani ayaa sahli karta in maxkamadda ay go’aankeeda dambe ku soo shaaciso in Ciidamada Israel ay xasuuq ka gaysteen dhulka ay hawlgaladu ka socdaan, waana tallaabo muujin doonta, sida Israel ay ugu xadgudubtay axdiga ka hortagga ee xasuuqa.

Maxkamadda ayaa sidoo kale ka dalbatay Israel in muddo bil ah ay maxkamadda ku horkeento in ciidamadeeda ay xadideen waxyeelada dadka rayidka ah, xasuuqna aysan ka gaysan Gaza, isla-markaana ay wax ka qabatay gargaarka sida weyn loogu baahan yahay.