Wararkii ugu dambeeyay Shabaab oo weerar culus ku galay Caad

Warka ayaa lagu sheegay in dagaalka lagu dilay 191 ka mid ah ciidamada, iyadoo ay sheegteen in tiro intaasi ka badana ay dhaawaceen, halka tiro maxaabiis ahna ay gacanta ku dhigeen. Shabaabka ayaa ku faanay in sidoo kale ay dagaalka ku qabsadeen gaadiid dagaal iyo weliba hub.

Wararka ayaa sheegaya in bilowgiiba ay Shabaab u suurtagashay in ay si buuxdo u soo galaan xaafadaha Caad, muddana ay ka dagaalamaan.