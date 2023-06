Wararkii ugu dambeeyay Shabaab oo weerar ku galay Hotel Pearl ee Muqdisho

Qoraal ka soo baxay Dowladda Federaalka ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanku ay wadaan hawlgal ay ku soo afjarayaan dableydaasi. Qoraalka ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay halkaasi ka soo daad-gureeyeen dad fara-badan oo nasiino u joogay hotelkaasi.

Wariyeyaasha oo ku sugan dhismooyinka ku dhow dhow hotelkaasi ayaa soo sheegaya in weli goobtaasi laga maqlayo rasaas iyo qaraxyo, isla-markaana ay ciidamadu isku dayayaan in ay weerarkaasi soo afjaraan.