Wararkii ugu dambeeyay tirada dhimashada ee Falastiiniyiinta

Korontada ay Israel ka jartay Gaza iyo shidaalka la hortaagan yahay in la geeyo ayaa soo dedejisay in ay xirmaan ku dhawaad kala bar xarumihii caafimaadka ee magaaladaasi. Dhakhaatiirta ayaa sheegaya in hannaankii caafimaadka Gaza uu qarka u saaran yahay inuu burburo.

Ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa la sheegaya in ay ku hoos jiraan burburka. Qalab la’aanta iyo mashiinada dhulka lagu qado oo aysan kooxaha gurmadka haysan ayaa adkeynaysa in la soo samatabixiyo dadkaasi.

Wasaaraddu waxay sheegtay in ay jiraan dad fara-badan oo ku hoos jira burburka dhismayaasha, isla-markaana ay aad u yar tahay rajada laga qabo in la gaaro.