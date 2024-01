Wararkii ugu dambeeyay weerarada sii kordhaya ee Israel ka waddo Gaza

Wasaaradda ayaa sheegtay in tan iyo markii uu dagaalku bilowday lagu dilay Gaza in ka badan 24,100 qof oo dad rayid ah, in ka badan 60,834 qofna ay ku dhaawacmeen.

Taliska ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadooda ay dileen shan nin oo kale oo ka tirsan Xamaas, xilli ay isku dayayeen in ay hub ka qaadaan waqooyiga Gaza.