Wararkii ugu dambeeyay weerarka ay Shabaabku ku qaadeen deegaanka Shabellow

Taliska ayaa sheegay in dadka deegaanka oo ciidamada la soo wadaagay xogta Shabaabkii weerarka soo qaaday ay keentay in waddada loo galo, lagana gubo gaadiidkii ay wateen, waxaana jab xoogan mar kale lagu gaarsiiyay Gobolka Mudug, sida uu talisku warka ku sheegay.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Shabaabku ay iska soo abaabuleen hawdka deegaanka Shabellow, halkaas oo loo maleynayo in intooda badan ay dib ugu laabteen.