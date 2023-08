Wararkii ugu dambeeyay weerarka hubeysan ee lagu qaaday hoyga General Sheegow

Sadiiq Aadan Cali, Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay Sheegow iyo 24 kale oo maleeshiyadiisii ah, kuwaa oo sida uu sheegay sharciga la horgayn doono. Waxa uu sheegay in xubnaha gacanta lagu soo dhigay ay 7 ka mida dhaawac yihiin, ayna heli doonaan daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin.

Waxa uu sheegay in maleeshiyadan ay ka amarqaataan Sarkaal horey Ciidanka Xoogga Dalka uga tirsanaan jiray, oo lagu magacaabo sida uu yiri Ex Dhamme Axmed Cali Sheegow, balse ay dadku u garanayaan General Sheegow.

Afhayeenka Ciidanka Booliska, Dhamme Sadiiq Aadan Cali (Doodisho) oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Ciidanka Xasillinta Caasimadda oo ku guda jira Hawlgalka Ciiltire, oo qayb ka ah xeerka xakameynta hubka magaalada iyo la dagaalanka kooxaha burcadda ay ciidamada weerar kala kulmeen burcad uu ku sheegay in qaab ciidan u abaabulan yihiin.