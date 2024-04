Wararkii ugu dambeeyay weerarka Israel ay ku qaadday Iran

Tehran ayaa la sheegaya inaanay hadda diyaar u ahayn inay qaaddo weerar ay kaga jawaabeyso weerarkan ugu dambeeyay, haddii aysan jirin cid wax ku noqotay amaba burbur maaliyadeed oo ay gaysteen, inkastoo ay khubarada qaarkood sheegayaan in Tehran ay suurtagal tahay in ay ka falceliso weerarkaasi.

