Wararkii ugu dambeeyay weerarka lagu qaaday Xoogaga Xuuthiyiinta

Madaxweyne Biden ayaa ku goodiyay in Washington aysan ka laba labayn doonin in la qaado weeraro dheeri ah, haddii buu yiri loo baahdo.

“Weeraradan lala beegsaday Xuuthiyiinta waa farriin cad, oo ah in Mareykanka iyo saaxiibadeenu aysan u dulqaadan doonin in la waxyeeleeyo xorriyadda socodka.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.