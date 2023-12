Wararkii ugu dambeeyay xaaladda cakiran ee ka taagan Gaza

Netanyahu ayaa hadda sheegaya in Israel ay qanadarineyso taageerada Mareykanka ee Tel Aviv, burburinta Xamaas iyo in la soo sii daayo la haysteyaasha, haddana waxa uu muujiyay sida ay ugu kala aragti duwan yihiin mustaqbalka cidda maamuleysa Gaza.

Qaramada Midoobey ayaa Militariga Israel ku eedeysay in ay sii wadaan xanibaadda ay ku hayaan waddooyinka magaalada, taasina ay adkeysay in gargaarka la gaarsiiyo dadka u baahan.

Hay’adda OCHA ayaa ku warantay in laba hooyooyin ah ay dhinteen, ka dib markii Ciidamada Israel ay shaqo joojin ka sameeyeen qaybta hooyooyinka ee isbitaalka, isla-markaana ay dhismaha isbitaalkaasi gabaad ka dhiganayaan in ka badan 3,000 oo barakacayaal ah, waana xilli laga soo sheegayo in ay ka jirto koronto la’aan, biyo yari iyo cunto xumo.