Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Ceelbuur

Ciidan kale oo deegaanka ah oo loogu talagalay in ay ka qayb qaataan hawlgalka lagu qabanayo Ceelbuur iyo Galhareeri ayaa la sheegay in Isniintii ay ka ambabaxeen Magaalada Muqdisho, isla-markaana ay ku sii jeedaan jiidda bari ee Gobolka Galgaduud.

Wararka ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan Al Shabaab oo Isniintii la kulmay waxgaradka deegaanka ay khasab kaga dhigeen inay keenaan dhallinyaro difaacda magaalada, iyagoo tusaalayay in Ciidamada Dowladda Federaalkaba ay la socdaan maleeshiyaad deegaanka ah oo doonaya in ay la dagaalamaan dagaal-yahanadooda.