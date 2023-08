Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Degmada Galhareeri oo kacsan

Wararka ayaa sheegaya in hooyooyinka, carruurta iyo dadka da’da ah ay bilaabeen in ay isaga baxaan magaalada, oo muddo 15 sano sano ah ay Shabaabka ka arriminayeen.

Dadka deegaanka ayaa ka baqdin qaba in waxyeelo ka soo gaarto hawlgalka la doonayo in maleeshiyada Al Shabaab lagaga saaro degmadaasi, haddii maleeshiyadaasi ay dagaalamaan.