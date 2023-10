Wararkii ugu dambeeyay xaaladda murugsan ee ka jirta Gaza iyo tirada dhimashada oo korortay

Hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa sheegtay in xarumaheeda Gaza ay buux-dhaafiyeen in ka badan 600,000 oo qof, kuwaa oo sida ay sheegtay gabaad ka dhiganaya, ka dib markii la burburiyay guryahooda.

