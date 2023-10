Wararkii ugu dambeeyay xasuuqa baahsan ee ka socdo Marinka Gaza

Hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaaladda murugsan ee Gaza, iyagoona sheegay in goobaha caafimaadka ay qarka u saaran yihiin in ay meydad isu bedelaan, waana xilli ay sheegeen in ay ka jirto koronto la’aan, dawooyinkana ay gabaabsi ka sii yihiin.

Israel waxay dhankeeda sheegtay in tirada dhimashada Israeliyiinta ay hadda gaartay 1,300 oo qof iyo dhaawaca in ka badan 3,300 oo kale.

Shaqaalaha samatabixinta iyo kuwa caafimaadka ayaa ku waramaya in ay jiraan dad fara-badan oo nool oo ku hoos jira burburka dhismayaasha, isla-markaana ay aad u yar tahay rajada laga qabo in dadkaasi la soo samatabixiyo.