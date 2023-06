Wararkii ugu dambeeyay xiisadda Baraawe

Korneyl Xarago oo goor sii horreysay Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Ciidanka Daraawiishta Koonfur Galbeed ay tahay in lagu la xisaabtamo shaqaaqada ka dhacday magaalada, haddii ay ku horreyeen sida uu yiri gacanqaadka.

Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ku baaqday in sida ugu dhakhsiyaha badan dib loogu furo garoonkaasi, oo la doonayo in laga qaado dadkii ku dhaawacmay dagaalka.