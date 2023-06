Wararkii ugu dambeeyay xiisadda Magaalada Garoowe

Puntland ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay wajaheysay xiisad siyaasadeed, ka dib markii Golaha Wasiirada ay 4-tii bishii May ansixiyeen in tirada xisbiyada siyaasadda laga dhigo shan, halka ay markii hore saddex ka ahaayeen.

You may also like