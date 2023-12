Wararkii ugu dambeeyay xiisadda siyaasadeed ee Puntland

Gudoomiyaha ayaa warkiisa ku xoojiyay “Golaha Wakiilada Puntland waxa uu diyaar u yahay in ay Dowladda Puntland ka qabsoomto doorasho sharci ah, heshiis lagu yahay, wax is daba marina ka hufan, xilligeedana ku qabsoomta.”

Gudoomiyaha ayaa Madaxweyne Deni ugu baaqay in uu ixtiraamo dastuurka iyo shuruucda dalka, oo uu ku eedeeyay in uu caadeystay tumashadooda, isla-markaana uu ciidamada ka kaxeeyo Xarunta Baarlamaanka, si buu yiri shaqadii golaha ee dastuuriga ahayd u sii socoto.

“Laba mid baan kala garan la’ahay, in Isimada SSC bulshada qiyaameynayaan iyo in Guddiga Doorashadu qiyaameynayso musharaxiinta.” Ayuu yiri Garaad Mukhtaar.