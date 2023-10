Wasiir Alcadaala “Waa la soo afjaray hawlgalkii sifeynta ee hawdka Cali Fooldheere”

Waxa uu sheegay in maleeshiyada Shabaabka ay dooneysay in deegaankaasi ay ka dhibaateeyaan Hirshabelle iyo Galmudug, balse ay ciidanku maanta soo geba-gabeeyeen joogitaankoodii deegaankaasi.

Wasiir Kuxigeenka ayaa sheegay in ciidamadu ay ku guuleysteen in ay maleeshiyada Al Shabaab si buuxda uga saaraan hawdka Cali Fooldheere, oo hoostagga Degmada Mahadaay.