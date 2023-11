Wasiir Blinken oo ka degay Tel Aviv, xilli Mareykanka uu kordhiyay cadaadiskiisa Israel

Warbaahinta ayaa fahamsan in Dowladaha Mareykanka, Masar iyo Qatar ay labada dhinac ku cadaadinayaan in ay tanaasulaad sameeyaan, si loo sii wado xabad joojinta Jimcihii ka bilaabatay Gaza.

Wasiirka Difaaca Israel, Yoav Gallant ayaa xalay ku hanjabay in Israel ay dib u bilaabi doonto weeraradeeda Gaza, ka gadaal markii ay soo baxeen warar sheegaya in is mari-waa uu ka taagan yahay qodobada haatan horyaalla dhinacyada, si loo cusbooneysiiyo heshiiska xabad joojinta.