Wasiir Blinken oo si adag uga hadlay xiisadda Badda Cas

Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay Badda Cas ka dhaceen weeraradii ugu waaweynaa, oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee is qarxiya iyo gantaalo.

