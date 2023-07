Wasiir Jaamac oo ku dhawaaqay inay la wareegeen saldhigyadii ATMIS ka baxday

Wasiirka ayaa shaaciyay in 2,000 oo Ciidanka ATMIS ah ay kala wareegeen xeryihii ku lahaayeen qaybo ka mida gobolada dalka, taas oo qayb ka ah qorshaha uu Hawlgalka ATMIS ku yareynayo tirada ciidamada ka jooga dalka, si waafaqsan qaraarkii Qaramada Midoobey ee sheegayay in ATMIS ay dhammaadka bisha June dalka kala baxdo 2,000 oo askari, tiiyoo uu Taliska ATMIS sheegay inay fuliyeen.

