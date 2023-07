Wasiirka cusub ee Wasaaradda Maaliyadda oo xilka la wareegay (SAWIRRO)

Raysal Wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu Wasiirka cusub ee Wasaaradda Shaqada & Arrimaha Bulshada uu faray in wixii hadda ka dambeeya loo baahan yahay in shaqooyinka dowladda loo tartamo, qofkana lagu qaadan doono aqoontiisa, iyadoo imtixaan laga qaadayo, lagana guuro hannaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5.

Raysal Wasaaraha oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in Wasiir Cige looga baahan yahay in uu halkaasi ka sii ambaqaado barnaamijka dayn-cafinta dalka, nidaaminta hay’adaha maaliyadda iyo in laga shaqeeyo, sidii dalku u yeelan lahaa lacag cusub oo Shillin Soomaali ah.