Wasiirka Difaaca Kenya “Kenya waxay leedahay laba cadow oo argagixiso”

Wasiirka oo ka hadlayay waxa uu la xiriiro kormeerkooda deegaanada xadka ayaa yiri “Halkan waxaan u nimid inaan shacabkayaga kala hadalno la dagaalanka Al Shabaab, mana ahan mid aanu qarinayno. Ciidanka Difaaca Kenya waxay dastuuriyan xaq u leeyihiin in dalka, dadka iyo xuduuudaha Kenya ay dhammaantood difaacaan. Al Shabaab waxaan kula dagaalamaynaa xuduudayada iyo gudaha dalka Somaliya, sababtoo ah Kenya waxay joogtaa gudaha Somaliya, masuuliyadna waxay ka saaran tahay in ay la dagaalanto cid kasta oo dalkani ku soo duuleysa oo gudaha Somaliya ku sugan.”

