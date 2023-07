Wasiirka Gaashaandhigga oo hortagay Xildhibaanada Golaha Shacabka

Wasiir Jaamac ayaa ugu dambayn sheegay in ay diyaar u yihiin in dib looga yareeyo, waxna uu Baarlamaanku ka weydiiyo baaritaanka socda.

“Ka wasaarad ahaan shaqadayna waa socotaa, xogna idiinkuma seegna, in baaritaan socdo, inay Saraakiil badan xiran yihiin iyo in kuwo badan ay su’aalo ku socoto, waad ogtihiin.” Ayuu yiri Wasiir Jaamac.