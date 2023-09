Wasiirka Gaashaandhigga oo toosh laba iyo toban qaad ah lagu hayo

Ex Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa dhankiisa ku baaqay in masuuliyiinta ciidamadu ay qaataan masuuliyadda waxyeeladii ciidamada qaarkood ka soo gaartay weerarkii Cowsweyne.

Siyaasiga Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyow oo tuhmaya in ciidanka lagu dhex jiro ayaa ku baaqay in lala xisaabtamo kuwa ciidamada dibin-daabinaya, isla-markaana la abaalmariyo sida uu yiri geesiyaasha.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore bilaabay in uu si hoose u eego arrinta ciidamada. Madaxweynaha iyo Raysal Wasaaraha Xukuumadda, Xamse Cabdi Barre ayaa labaduba sheegay in lala xisaabtami doono kuwa ciidamada u hoosaasinaya kooxaha argagixisada.

Ciidamada ayaa la sheegaya inaanay dagaal uga soo bixin furimaha hore, balse ay uga soo baxeen cabasho ay qabaan, taas oo ah in xubno ku dhex jira ay lugaha ku dhigan yihiin in horumar laga sameeyo hawlgalka militari ee Galmudug.