Wasiirkii Gaashaandhigga Somaliland oo ka hadlay sababta uu isu casilay

“Waxaan isu casilay waxaa weeyaan xaaladda dalkeenna maanta ku soo korodhay. Waad ogtihiin 1-dii bishan in Madaxweynuhu uu soo galay heshiis oo uu la galay dalka Itoobiya, isaga oo kula galaya 20KM oo xeebteenna ah inuu siinayo Xabashida, aniguna ra’yi ahaanteeda waan ka soo horjeedaa, mana ogoli, maadaama Xabashidu ama Itoobiyaanku dhul horena inagaga maqnaa, Soomaali haddaynu nanay, cadowga koowaad ee ummaddan Soomaalida ah ee Ilaahay Geeska Afrika ku beeray inay Itoobiya tahayna cid walba oo Soomaali ah, mid yar iyo mid weynba wuu ogyahay, maantana in nimankii dhulkeenna qayb haystay ee Itoobiyaanka ahaa uu yiraahdo baddiinnii baan soo fariisanaya, oo 20KM baan ka qaadanaya bad iyo barriba yeeli maayo, anoo jooga oo xil hayana iman maayaan, haddaan dibadda joogana wixii rag yeelayo ayaan yeelaya, haddii Ilaahay yiraahdo.” Ayuu yiri Wasiir Caateeye.

Wasiirka ayaa is casilaaddiisa u sababeeyay heshiiskii is afgaradka ahaa ee ay 1-dii bishan Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ku gaareen Magaalada Addis Ababa.