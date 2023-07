Weerar ka dhacay kontorool laga ilaaliyo amniga Garoonka Baydhabo

Wariyeyaasha ayaa soo sheegaya in Shabaabku ay culeys soo saareen Ciidamada Militariga ee degan Xerada Makuudo, balse markii dambe lagu khasbay in ay dib u gurtaan.

Wararka ayaa sheegaya in maleeshiyada Shabaabka ay fiidnimadii xalay xeradaasi ku soo weerareen gantaalaha garbaha laga tuuro iyo qaraxyo, ay dadka deegaanku sheegeen in halkaasi laga maqlay.