Weerar khasaare gaystay oo ka dhacay dalka Australia (SAWIRRO)

Ma cadda khasaaraha nafeed ee uu gaystay weerarka, balse Shaqaalaha Ambalaasta ee NSW (New South Wales) ayaa sheegay in ay goobta ka qaadeen dhaawaca toddobo qof, oo uu ku jiro ilmo sagaal bilood uun jiray.

Booliska ayaa sheegay in adeegyada gurmadka degdegga ah looga yeeray Isgoyska Bondi, ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dad badani la tooriyeeyay.