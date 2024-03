Weerar xoogan oo ka dhacay Caasimadda Ruushka ee Moscow (SAWIRRO)

Duqa Magaalada Moscow, Sergei Sobyanin ayaa ku dhawaaqay in la joojiyay dhammaan xafladaha dadweynaha ee toddobaadkan la qorsheeyay in lagu qabto magaalo madaxda dalkaasi.

Saxafiga ka tirsan RIA ayaa sheegay in dadku ay bilaabeen in iyagoo gurguuranaya ay goobta ka baxsadaan, inkastoo sida la sheegay ay jiraan dad ku go’doonsan dhismaha.

Wariye ka tirsan Wakaaladda Wararka RIA ayaa sheegay in dableyda ay rasaas ku furayn dadkii halkaasi ku sugnaa, ka dibna ay bilaabeen inay bambooyin tuuraan, isaga oo intaasi ku daray in si degdeg ah uu dabku ugu fiday hoolka riwaayadaha.

Wararka ayaa sheegaya in kooxahaasi ay sidoo kale adeegsadeen walxaha qarxa, oo sababay in dab xoogan uu ka kaco hoolka Crocus.