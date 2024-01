Weerar xoogan oo lagu qaaday Ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq

Sarkaal kale oo ka tirsan Ciidamada Mareykanka oo sidoo kale aan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in gantaalada ay waxyeelo u gaysteen saldhiggaasi, isaga oo intaasi ku daray in ay uruurinayaan xogta khasaaraha ay gantaladaasi gaysteen.

You may also like