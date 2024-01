Weerarada Xisbullah oo looga barakacayo waqooyiga Israel

War ka soo baxay Ururka Xisbullah ee ka arrimiya koonfurta Lubnaan ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay burburiyeen taangi ay leeyihiin Miliariga Israel. Warka ayaa lagu sheegay in weerarku uu ka dhacay goobta lagu magacaabo Ruwaisat al-Asi.

You may also like