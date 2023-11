Xaalad cakiran oo ka jirta deegaanada Jubbaland (SAWIRRO)

“Caqabadaha hadda na soo gaareysa ayaa waxay tahay in gargaarkii loogu talagalay deegaanadaas ay hay’adihii la’yihiin meelo ay u marsiiyaan. Hay’adaha waxaan ku khasbaynaa in mashaariicda loo badiyo lacagaha dadka moobeelada loogu shubo, si waxa ay awoodaan ay markaas ugu gataan.” Ayuu yiri Gaarane.

Agaasimaha ayaa sheegay in 138 kun oo qof ay hadda ku go’doonsan yihiin fatahaadaha iyo daadadka ka jira deegaanada Jubbaland, waxa uu intaasi ku daray inay adag tahay in gargaarka la gaarsiiyo dadkaasi.

Daadadka iyo fatahaadaha ayaa sababay in ka badan laba boqol oo kun oo qof in ay ka barakacaan guryahooda, iyadoo illaa labaatan qof ay ku dhinteen, halka burbur hantiyeedna ay gaysteen.