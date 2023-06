Xaaladda Suudaan oo u muuqato mid faraha ka sii baxeysa

Afhayeen u hadlay Ciidamada Militariga oo lagu magacaabo S/guuto Nabil Abdallah ayaa Wakaaladda Wararka AP u sheegay in go’aankan uu jawaab u yahay xadgudubyada soo noqnoqday ee xabad joojinta bani’aadanimo, oo ay ku jirto in Xoogaga RSF aysan weli ka bixin isbitaalada iyo xaafadaha rayidka ee Caasimadda Khartoum.

