Xamaas oo dab ka dhex shidday Netanyahu iyo qoysaska la haysteyaasha

Warbaahinta Israel ayaa sheegeysa in Netanyahu uu ku khasban yahay in hadda uu meel uun u jiheeyo arrinta la haysteyaasha.

Waxa kaloo ay Netanyahu ku dhalleeceeyeen in iyagoo kor iyo hoosba ugu sheegay in Xamaas lala galo heshiis maxaabiis is weydaarsi ah, si loo badbaadiyo nolosha dadkaasi uuba khatar sii gelinayo nolosho la haysteyaasha.