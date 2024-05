Xamaas oo sameysay tanaasul lama filaan ah

Go’aanka Xamaas waxa uu imanaya, iyadoo Israel ay Isniintii dadka rayidka ah ku amartay in ay isaga baxaan bariga deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza, halkaas oo ay sheegtay in ay ka samayn doonto hawlgal xadidan.

Ma cadda haddii hindisaha qodobo kale dib looga soo dari doono iyo in kale, balse hindisahan ayaa ahaa midkii maalmahaanba Madaxda Xamaas lagu cadaadinayay in ay aqbalaan.

Hindisaha ayaa soo jeedinaya in muddo 40 cisho ah la hakiyo dagaalka, in Xamaas ay sii deyso tobanaan ka mid ah la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto Marinka Gaza, ayna ku bedelato maxaabiis fara-badan oo Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyada Israel. Hindisaha ayaa sidoo kale ogolanayay in gargaar bani’aadantinimo oo mug leh la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee u baahan.