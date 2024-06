Xamaas oo sheegtay in dalalka dhexdhexaadiyeyaasha kala shaqayn doonto dhaqangelinta xabad joojinta

Xamaas waxay sheegtay in ay sii wadi doonto halgankeeda, si loo soo afjaro gumeysiga Israel iyo in la dhiso Dowladda Falastiin. Xamaas ayaa hormuud u ah halganka ay shacabka Falastiiniyiinta ugu jiraan, sidii ay u heli lahaayeen xuquuqda ka maqan muddada dheer.

Ururka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in uu taageerayo soo jeedinta xabad joojinta, diyaarna ay u yihiin in ay la shaqeeyaan dalalka dhexdhexaadiyeyaasha.